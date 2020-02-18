Янукович виступив із обурливою заявою щодо роковин Майдану
Віктор Янукович, якого в Україні визнали винним у державній зраді, через свого адвоката звернувся до українців щодо подій шестилітньої давності. Так, він продовжує називати Революцію Гідності державним переворотом, який спровокували політики.
На думку Януковича, Майдан – це кривавий початок Донбасу, який штучно влаштували політики. Таке глузливе і лицемірне звернення Віктора Януковича на своїй сторінці у фейсбуці опублікував його адвокат Віталій Сердюк.
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Повний текст заяви Віктора Януковича / зображення з фейсбуку Віталія Сердюка
Щодо Зеленського, четвертий президент висловився, що його політика об’єднує Україну:
Після виборів Президента 2019 року народ України відсторонив від влади Порошенко, давши шанс Президенту Зеленському і його команді об’єднати Україну.
Наостанок експрезидент-втікач пообіцяв, що буде робити усе, аби країна не втратила надію на правду та здобула мир і стабільність. Щоправда, не уточнив, яким способом буде цього досягати.
Що відомо про справу державної зради Януковича?
24 січня український суд визнав Віктора Януковича винним у низці злочинів: зокрема – державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни.
Тож якщо Янукович вирішить повернутись до України, йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці. До слова, він отримав пом'якшення покарання під впливом представників російської влади – прокурори просили йому 15 років ув’язнення.
Підставою для судового процесу стало те, що Янукович звернувся по "допомогу" до Володимира Путіна після втечі у Росію під час Майдану в 2014 році. Попросив його застосувати війська для "відновлення законності" в Україні.