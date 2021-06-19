О животном, которое пришло в город, утром 18 июня сообщили местные жители. После этого местные правоохранители заявили, что разыскивают его.
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СМИ показали видео, как медведь прыгает по жилой улице, пересекает дороги в городе и царапает ворота казармы, а встревоженные военные разбегаются.
Медведь в японском городе Саппоро: смотрите видео
Из-за этого инцидента в городе распорядились закрыть школы и отменить несколько рейсов в небольшом региональном аэропорту. Впоследствии власти Саппоро проинформировали, что медведя "ликвидировали", а местный телеканал уточнил, что животное застрелили охотники.
Что известно о пострадавших
- Всего медведь ранил 4 человек, среди них – военнослужащий. На одного из местных пенсионеров он напал, когда тот выносил мусор.
- По информации NHK, пострадали двое 40-летних мужчин (у них сломаны ребра), один 70-летний и 80-летняя женщина.