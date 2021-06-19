О животном, которое пришло в город, утром 18 июня сообщили местные жители. После этого местные правоохранители заявили, что разыскивают его.

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СМИ показали видео, как медведь прыгает по жилой улице, пересекает дороги в городе и царапает ворота казармы, а встревоженные военные разбегаются.

Медведь в японском городе Саппоро: смотрите видео



Из-за этого инцидента в городе распорядились закрыть школы и отменить несколько рейсов в небольшом региональном аэропорту. Впоследствии власти Саппоро проинформировали, что медведя "ликвидировали", а местный телеканал уточнил, что животное застрелили охотники.

Справка. Азиатские черные медведи являются родными для большей части Японии, а вот бурые медведи преимущественно бродят по острову Хоккайдо дальше на север. В последнее время лесные медведи все чаще появляются в городах. Там они ищут еду.

Что известно о пострадавших