Японию снова лихорадит от COVID-19: в стране могут вернуть чрезвычайное положение
Японское правительство размышляет над повторным введением чрезвычайного положения в стране. С такой просьбой обратились губернаторы нескольких преферектур. Ситуация с коронавирусом в Японии в последнее время значительно ухудшилась.
Губернаторы просят ввести чрезвычайное положение
Ввести чрезвычайное положение призвали губернаторы Сайатамы, Тибы и Канагавы. Об этом информирует Japan Times.
К теме Япония закрыла границу из-за мутировавшего штамма COVID-19
В японском министерстве экономики ответили, что посоветуются с экспертами о необходимости прибегать к такой жесткой мере. Ранее против чрезвычайного положения выступил глава правительства Ёсихидэ Суга.
В Японии обнаружили мутировавшие штаммы из ЮАР и Британии
Отметим, что в конце декабря в Японии обнаружили мутировавший штамм коронавируса – из ЮАР. А перед тем специалисты диагностировали несколько случаев так называемого британского штамма.
Какова ситуация с коронавирусом в Японии
По состоянию на 2 января в Японии зафиксировали более 241 тысячи случаев коронавируса, из них более 3 300 – летальные, выздоровели почти 197 тысяч больных. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 2 738 человек.
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