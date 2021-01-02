Японское правительство размышляет над повторным введением чрезвычайного положения в стране. С такой просьбой обратились губернаторы нескольких преферектур. Ситуация с коронавирусом в Японии в последнее время значительно ухудшилась.

Губернаторы просят ввести чрезвычайное положение

Ввести чрезвычайное положение призвали губернаторы Сайатамы, Тибы и Канагавы. Об этом информирует Japan Times.

К теме Япония закрыла границу из-за мутировавшего штамма COVID-19

В японском министерстве экономики ответили, что посоветуются с экспертами о необходимости прибегать к такой жесткой мере. Ранее против чрезвычайного положения выступил глава правительства Ёсихидэ Суга.

Обратите внимание! С начала пандемии в Японии уже вводили чрезвычайное положение. Оно действовало в апреле 2020 года.

В Японии обнаружили мутировавшие штаммы из ЮАР и Британии

Отметим, что в конце декабря в Японии обнаружили мутировавший штамм коронавируса – из ЮАР. А перед тем специалисты диагностировали несколько случаев так называемого британского штамма.

Какова ситуация с коронавирусом в Японии

По состоянию на 2 января в Японии зафиксировали более 241 тысячи случаев коронавируса, из них более 3 300 – летальные, выздоровели почти 197 тысяч больных. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 2 738 человек.