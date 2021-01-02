Японський уряд розмірковує над повторним введенням надзвичайного стану в країні. З таким проханням звернулись губернатори кількох преферектур. Ситуація з коронавірусом у Японії останнім часом значно погіршилась.

Губернатори просять ввести надзвичайний стан

Ввести надзвичайний стан закликали губернатори Сайтами, Тіби та Канагави. Про це інформують Japan Times.

До теми Японія закрила кордон через мутований штам COVID-19

У японському міністерстві економіки відповіли, що порадяться з експертами щодо необхідності йти на такий жорсткий захід. Раніше проти надзвичайного стану виступив глава уряду Йосіхіде Суга.

Зверніть увагу! З початку пандемії у Японії уже вводили надзвичайний стан. Він діяв у квітні 2020 року.

В Японії виявили мутовані штами з ПАР та Британії

Зазначимо, що наприкінці грудня у Японії виявили мутований штам коронавірусу – з ПАР. А перед тим фахівці діагностували кілька випадків так званого британського штаму.

Яка ситуація з коронавірусом в Японії

Станом на 2 січня в Японії зафіксували понад 241 тисячу випадків коронавірусу, з них більше ніж 3 300 – летальні, одужали майже 197 тисяч хворих. За останню добу COVID-19 діагностували у 2 738 людей.