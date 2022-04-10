О создании манги рассказали на 140-м съезде любителей-мангак Commitia. Она расскажет о легендарном "Призраке Киева", о котором говорят во всем мире.

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Манга расскажет о доблести "Призрака Киева"

Автор манги обещает, что она будет динамичной. И расскажет она о доблестном противостоянии "Призрака Киева" российским захватчикам.

Это манга, где будут русские ВВС. Внезапно атакующие зенитные ракеты "Стингеры" и... смогут ли ВВС России за 48 часов захватить господство в небе над Киевом?,

– рассказал Матсуда, автор манги.



Японская манга расскажет о "Призраках Киева" / Коллаж 24 канала

Купить мангу можно будет на MelonBooks с 5 мая. А она будет стоить 785 иен (примерно 190 гривен).

Что такое манга Это комиксы, созданные в Японии. Начали появляться после Второй мировой войны. Им характерна японская стилистика, а также определенная гиперболизация.