Про створення манги розповіли під час 140-го з'їзду аматорів-мангак Commitia. Вона розповість про легендарного "Привида Києва", про якого говорять у всьому світі.

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Манга розповість про доблесть "Привида Києва"

Автор манги обіцяє, що вона буде динамічною. І розповість вона про доблесне протистояння "Привида Києва" російським загарбникам.

Це манга, де будуть російські ВПС. Зенітні ракети, що раптово атакують, "Стінгери" і... чи зможуть ВПС Росії за 48 годин захопити панування у небі над Києвом?,

– розповів Матсуда, автор манги.



Японська манга розповість про "Привида Києва" / Колаж 24 каналу

Придбати мангу можна буде на MelonBooks з 5 травня. А коштуватиме вона 785 єн (приблизно 190 гривень).

Що таке манга Це комікси, створені в Японії. Почали з'являтися вони після Другої світової війни. Їм характерна японська стилістика, а також певна гіперболізація.

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