В Японии придумали съедобный блокнот Kamihime. Основное назначение изобретения – подавления голодного урчания в животе.

Блокнот подготовила компания Ogiri Printing, сообщает Sora24.

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Как работает блокнот

Страницы блокнота Kamihime сделаны из переработанной бумаги, но их можно есть.

Интересно! С японского языка Kamihime означает "бумажная принцесса".

Как только вы чувствуете голод и урчание живота, то сразу открываете блокнот и он издает звуки. Громкость составляет 97 децибел, тогда как у урчания живота – 90 децибел.

Если чувство голода не удалось утолить, то можно вырвать страницы блокнота и съесть их. Для того, чтобы придать им хоть какой-то вкус, компания предлагает что-то на них написать фирменной ручкой с чернилами кофейного вкуса.

Будут ли таким блокнотом пользоваться

На первый взгляд изобретение кажется странным. Однако в Японии люди привыкли долго работать, забывая про питание или сон. Кроме того, на рабочих встречах урчание живота или перекус часто считаются проявлением неуважения.

Компания считает, что блокнот Kamihime найдет своего пользователя.

Как выглядит блокнот, который можно съесть: видео