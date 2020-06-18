У Японії вигадали їстівний блокнот Kamihime. Основне призначення винаходу – заглушування голодного бурчання в животі.

Блокнот підготувала компанія Ogiri Printing, повідомляє Sora24.

Цікаво Школяр з Рівного створив каску для бійців, яку не бере жодна куля

Як працює блокнот

Сторінки блокноту Kamihime зроблені з переробленого паперу, але їх можна їсти.

Цікаво! З японської мови Kamihime означає "паперова принцеса".

Щойно ви відчуваєте голод та бурчіння живота, то одразу відкриваєте блокнот і він видає звуки. Гучність складає 97 децибел, тоді як у бурчання живота – 90 децибел.

Якщо почуття голоду не вдалося втамувати, то можна вирвати сторінки блокнота та з’їсти їх. Для того, щоб надати їм хоч якогось смаку, компанія пропонує щось на них пописати фірмовою ручкою із чорнилами кавового смаку.

Чи будуть таким блокнотом користуватися

На перший погляд винахід видається дивним. Однак у Японії люди звикли довго працювати, забуваючи про харчування чи сон. Окрім того, на робочих зустрічах бурчання живота чи перекус часто вважаються виявом неповаги.

Компанія вважає, що блокнот Kamihime знайде свого користувача.

Як виглядає блокнот, який можна з’їсти: відео