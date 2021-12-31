В результате вспышки инфекции в стране уничтожат около 130 тысяч кур. В радиусе трех километров вокруг фермы уже была введена санитарная зона и организованы пункты дезинфекции.
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Вспышка высокопатогенного вируса типа H5N1 была обнаружена на одной из птицеферм. Все выращенные на нем куры будут ликвидированы. К работам привлечены 260 человек,
– говорится в сообщении.
В стране участились вспышки птичьего гриппа
За последних 4 месяца в Японии было несколько вспышек птичьего гриппа. Поэтому в стране уничтожили уже около 400 тысяч кур.
Птичий грипп H10N3 – что это?
Наиболее опасным для человека является штамм птичьего гриппа H5N1. Впервые его обнаружили в Гонконге в 1997 году и с тех пор в результате инфицирования вирусом умерли 359 человек в 12 странах. Летальность от инфекции составляет 60%. Также следует отметить, что из-за распространения этого штамма по всему миру были уничтожены миллионы птиц.