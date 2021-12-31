Внаслідок спалаху інфекції в країні знищать близько 130 тисяч курей. В радіусі трьох кілометрів навколо ферми вже запровадили санітарну зону та організували пункти дезінфекції.
До теми В Ізраїлі спалах пташиного грипу: загинули тисячі журавлів
Спалах високопатогенним вірусом типу H5N1 було виявлено на одній із птахоферм. Усі вирощені у ньому кури будуть ліквідовані. До робіт залучено 260 осіб,
– йдеться в повідомленні.
У країні почастішали спалахи пташиного грипу
За останні 4 місяці в Японії було декілька спалахів пташиного грипу. Через це в країні знищили вже близько 400 тисяч курей.
Пташиний грип H10N3 – що це?
Найнебезпечнішим для людини є штам пташиного грипу H5N1. Вперше його виявили в Гонконзі у 1997 році й відтоді внаслідок інфікування вірусом померли 359 людей у 12 країнах. Летальність від інфекції становить 60%. Також варто зазначити, що через поширення цього штаму по всьому світу було знищено мільйони птахів.