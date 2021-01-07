В Японии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса, – СМИ
В части Японии с 8 января по 9 февраля вроде бы ввели чрезвычайное положение. Все из-за распространения коронавируса.
Чрезвычайное положение ввели только в Токио и прилегающих районах. Об этом заявил премьер-министр Японии Эсихидэ Суга, сообщает Интерфакс – Украина.
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Что предусматривает чрезвычайное положение
- В Японии будут закрыться рестораны и бары не позднее 20:00.
- Кроме того, Суга призвал людей по возможности оставаться дома и избегать мест большого скопления людей.
- Однако штрафов не предусмотрели.
- Торговые центры, школы, кинотеатры, музеи и другие аналогичные учреждения оставят открытыми, но уменьшат количество посетителей.
Мы сможем преодолеть это, но я должен попросить всех вас потерпеть ограниченную жизнь еще некоторое время,
- подчеркнул премьер.
Что известно о коронавирусе в Японии
- С начала пандемии в Японии обнаружили более 260 тысяч случаев коронавируса. Однако около 200 тысяч выздоровели. Летальных исходов – 3 609.
- За сутки 6 января обнаружили рекордное количество новых больных – 2 477.
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