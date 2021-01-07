В части Японии с 8 января по 9 февраля вроде бы ввели чрезвычайное положение. Все из-за распространения коронавируса.

Чрезвычайное положение ввели только в Токио и прилегающих районах. Об этом заявил премьер-министр Японии Эсихидэ Суга, сообщает Интерфакс – Украина.

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Что предусматривает чрезвычайное положение

В Японии будут закрыться рестораны и бары не позднее 20:00.

Кроме того, Суга призвал людей по возможности оставаться дома и избегать мест большого скопления людей.

Однако штрафов не предусмотрели.

Торговые центры, школы, кинотеатры, музеи и другие аналогичные учреждения оставят открытыми, но уменьшат количество посетителей.

Мы сможем преодолеть это, но я должен попросить всех вас потерпеть ограниченную жизнь еще некоторое время,

- подчеркнул премьер.

Что известно о коронавирусе в Японии