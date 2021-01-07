У частині Японії з 8 січня по 9 лютого нібито запровадили надзвичайний стан. Все через поширення коронавірусу.

Надзвичайний стан запровадили лише у Токіо та прилеглих районах. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга, повідомляє Інтерфакс – Україна.

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Що передбачає надзвичайний стан

У Японії будуть закритися ресторани та бари не пізніше 20:00.

Крім того, Суга закликав людей, за можливості, залишатися вдома та уникати місць великого скупчення людей.

Проте штрафів не передбачили.

Торгові центри, школи, кінотеатри, музеї та інші аналогічні установи залишать відкритими, але зменшать кількість відвідувачів.

Ми зможемо подолати це, але я повинен попросити всіх вас потерпіти обмежене життя ще деякий час,

– наголосив прем'єр.

Що відомо про коронавірус у Японії