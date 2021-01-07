У Японії ввели надзвичайний стан через коронавірус, – ЗМІ
У частині Японії з 8 січня по 9 лютого нібито запровадили надзвичайний стан. Все через поширення коронавірусу.
Надзвичайний стан запровадили лише у Токіо та прилеглих районах. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга, повідомляє Інтерфакс – Україна.
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Що передбачає надзвичайний стан
- У Японії будуть закритися ресторани та бари не пізніше 20:00.
- Крім того, Суга закликав людей, за можливості, залишатися вдома та уникати місць великого скупчення людей.
- Проте штрафів не передбачили.
- Торгові центри, школи, кінотеатри, музеї та інші аналогічні установи залишать відкритими, але зменшать кількість відвідувачів.
Ми зможемо подолати це, але я повинен попросити всіх вас потерпіти обмежене життя ще деякий час,
– наголосив прем'єр.
Що відомо про коронавірус у Японії
- Від початку пандемії у Японії виявили понад 260 тисяч випадків коронавірусу. Проте близько 200 тисяч одужали. Летальних випадків – 3609.
- За добу 6 січня виявили рекордну кількість нових хворих – 2477.
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