Вакцинация в Евросоюзе
Вакцины уже распределили между странами-участницами объединения. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Актуально Pfizer сообщит о необходимости третьей дозы вакцины, – СМИ
В Еврокомиссии также сообщили, что готовы поставить больше вакцин для противостояния новым штаммам, которые сейчас набирают обороты в Европе.
Статистика вакцинации в ЕС
Сейчас в большинстве стран ЕС первой дозой вакцинированы 50% населения. Лидеры по количеству привитых:
- Бельгия;
- Финляндия;
- Германия;
- Нидерланды;
- Дания;
- Ирландия.
Там более 44% граждан получили 2 дозы вакцины от COVID-19. Самые низкие показатели в Болгарии и Румынии. Там первую дозу получили более 30% граждан.
Вакцинация в Японии
В Японии одну дозу вакцины получили примерно 23% населения. Власти надеются вакцинировать всех граждан старше 65 лет до конца июля 2021 года.
Такие планы обнародовало японское правительство. В этой возрастной категории показатель вакцинации одной дозой составляет 75%.
Читайте также Темпы вакцинации в Украине значительно выросли: какая ситуация по городам
Однако полностью иммунизировать все население смогут лишь к концу 2021 года. Сейчас в Японии используют препараты от американских производителей Pfizer и Moderna.
Дельта-штамм в Японии: главное
На фоне медленных темпов вакцинации в Японии растет количество инфицирований Дельта-штаммом. Чтобы предотвратить массовое распространение недуга, Олимпийский комитет принял решение проводить летнюю Олимпиаду в Токио без зрителей.