Вакцинация в Евросоюзе

Вакцины уже распределили между странами-участницами объединения. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Актуально Pfizer сообщит о необходимости третьей дозы вакцины, – СМИ

В Еврокомиссии также сообщили, что готовы поставить больше вакцин для противостояния новым штаммам, которые сейчас набирают обороты в Европе.

Статистика вакцинации в ЕС

Сейчас в большинстве стран ЕС первой дозой вакцинированы 50% населения. Лидеры по количеству привитых:

Бельгия;

Финляндия;

Германия;

Нидерланды;

Дания;

Ирландия.

Там более 44% граждан получили 2 дозы вакцины от COVID-19. Самые низкие показатели в Болгарии и Румынии. Там первую дозу получили более 30% граждан.

Вакцинация в Японии

В Японии одну дозу вакцины получили примерно 23% населения. Власти надеются вакцинировать всех граждан старше 65 лет до конца июля 2021 года.

Такие планы обнародовало японское правительство. В этой возрастной категории показатель вакцинации одной дозой составляет 75%.

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Однако полностью иммунизировать все население смогут лишь к концу 2021 года. Сейчас в Японии используют препараты от американских производителей Pfizer и Moderna.

Дельта-штамм в Японии: главное

На фоне медленных темпов вакцинации в Японии растет количество инфицирований Дельта-штаммом. Чтобы предотвратить массовое распространение недуга, Олимпийский комитет принял решение проводить летнюю Олимпиаду в Токио без зрителей.