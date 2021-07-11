Вакцинація у Євросоюзі
Вакцини вже розподілили між країнами-учасницями об'єднання. Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
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У Єврокомісії також повідомили, що готові поставити більше вакцин для протистояння новим штамам, які зараз набирають обертів у Європі.
Статистика вакцинації у ЄС
Наразі в більшості країн ЄС першою дозою вакциновані 50% населення. Лідерами за кількістю щеплених є:
- Бельгія;
- Фінляндія;
- Німеччина;
- Нідерланди;
- Данія;
- Ірландія.
Там понад 44% громадян отримали 2 дози вакцини від COVID-19. Найнижчі показники у Болгарії і Румунії. Там першу дозу отримали понад 30% громадян.
Вакцинація у Японії
У Японії одну дозу вакцини отримали приблизно 23% населення. Влада сподівається вакцинувати всіх громадян старших за 65 років до кінця липня 2021 року.
Такі плани оприлюднив японський уряд. У цій віковій категорії показник вакцинації однією дозою становить 75%.
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Однак повністю імунізувати все населення зможуть лише до кінця 2021 року. Наразі в Японії використовують препарати від американських виробників Pfizer і Moderna.
Дельта-штам у Японії: головне
На тлі повільних темпів вакцинації у Японії зростає кількість інфікувань Дельта-штамом. Аби запобігти масовому поширенню недугу, Олімпійський комітет ухвалив рішення проводити літню Олімпіаду в Токіо без глядачів.