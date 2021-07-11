Вакцинація у Євросоюзі

Вакцини вже розподілили між країнами-учасницями об'єднання. Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Актуально Pfizer повідомить про необхідність третьої дози вакцини, – ЗМІ

У Єврокомісії також повідомили, що готові поставити більше вакцин для протистояння новим штамам, які зараз набирають обертів у Європі.

Статистика вакцинації у ЄС

Наразі в більшості країн ЄС першою дозою вакциновані 50% населення. Лідерами за кількістю щеплених є:

Бельгія;

Фінляндія;

Німеччина;

Нідерланди;

Данія;

Ірландія.

Там понад 44% громадян отримали 2 дози вакцини від COVID-19. Найнижчі показники у Болгарії і Румунії. Там першу дозу отримали понад 30% громадян.

Вакцинація у Японії

У Японії одну дозу вакцини отримали приблизно 23% населення. Влада сподівається вакцинувати всіх громадян старших за 65 років до кінця липня 2021 року.

Такі плани оприлюднив японський уряд. У цій віковій категорії показник вакцинації однією дозою становить 75%.

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Однак повністю імунізувати все населення зможуть лише до кінця 2021 року. Наразі в Японії використовують препарати від американських виробників Pfizer і Moderna.

Дельта-штам у Японії: головне

На тлі повільних темпів вакцинації у Японії зростає кількість інфікувань Дельта-штамом. Аби запобігти масовому поширенню недугу, Олімпійський комітет ухвалив рішення проводити літню Олімпіаду в Токіо без глядачів.