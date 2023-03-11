В Японии действуют правила, согласно которым страна может передавать военные самолеты, бронетехнику и ракеты только тем странам, с которыми совместно разрабатывают и производят такую технику.

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Историческое решение Японии

Правительство и правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) выдвинули идею расширения числа стран, имеющих право на получение японского оружия. Это могут быть страны, против которых совершают военную агрессию.

Также на прошлой неделе премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал законодателей сменить правила экспорта оружия. Это произошло на фоне подготовки Японии к саммиту лидеров Большой семерки, который должен пройти в Хиросиме в мае этого года. Проведение мероприятия предоставит Токио возможность продемонстрировать свои дипломатические мышцы и объявить, что все страны G-7 будут поддерживать Киев.

Отметим, что Япония – единственный представитель Семерки, еще не предоставлявший оружие Украине. А Фумио Кисида — единственный лидер G-7, еще не посетивший нашу страну.

Не все поддерживают это решение

"В случае непредвиденных ситуаций, связанных с Тайванем или Японией, Японии придется попросить другую страну об оружии и боеприпасах, иначе у нас будет недостаточно", – сказал депутат верхней палаты Либерально-демократической партии Японии Масахиса Сато.

Он также предложил отправить в Украину реактивные системы залпового огня MLRS, которые Япония планирует вывести из строя до 2029 года. Считается, что эта гусеничная техника недостаточно эффективна в условиях тропических островов и ее лучше заменить на колесные реактивные системы залпового огня Type 12 Surface-to-Ship Missile производства Mitsubishi Heavy Industries. Япония располагает 99 единицами MLRS M270.

Ожидается, что правительство и правящая коалиция начнут дебаты по экспорту оружия после местных выборов в апреле в знак уважения выступающей против партии New Komeito. Но из-за этого будет минимум времени до саммита G-7.

Какого мнения общественность

Сами же японцы преимущественно выступают против разрешения на экспорт. Опрос Nikkei, опубликованный на прошлой неделе, показал, что 76% респондентов не видят необходимости отправки Японией оружия Украине. Только 16% поддерживают это.

Политики также изучат возможность разрешить Великобритании и Италии свободно экспортировать в третьи страны истребители нового поколения, которые они разрабатывают и производят совместно с Японией. При нынешнем статус-кво такой экспорт запрещен, поскольку военные самолеты содержат японские компоненты.

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