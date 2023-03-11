Наразі в Японії діють правила, згідно з якими країна може передавати військові літаки, бронетехніку та ракети лише тим країнам, з якими спільно розробляють і виробляють таку техніку.

Дивіться також Нова японська ракета самоліквідувалася під час першого ж запуску

Історичне рішення Японії

Уряд і правляча Ліберально-демократична партія (ЛДП) висунули ідею розширення числа країн, які мають право на отримання японської зброї. Це можуть бути країни, проти яких чинять військову агресію.

Також минулого тижня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда закликав законодавців змінити правила експорту зброї. Це сталося на тлі підготовки Японії до саміту лідерів Великої сімки, який має відбутися в Хіросімі у травні цього року. Проведення заходу надасть Токіо можливість продемонструвати свої дипломатичні м’язи та оголосити, що всі країни G-7 продовжуватимуть підтримувати Київ.

Зазначимо, що Японія – єдиний представник Сімки, який ще не надавав зброю Україні. А Фуміо Кісіда — єдиний лідер G-7, який ще не відвідав нашу країну.

Не всі підтримують це рішення

"У разі непередбачених ситуацій, пов’язаних із Тайванем або Японією, Японії доведеться попросити іншу країну про зброю та боєприпаси, інакше у нас буде недостатньо", – сказав депутат верхньої палати Ліберально-демократичної партії Японії Масахіса Сато.

Він також запропонував відправити в Україну реактивні системи залпового вогню MLRS, які Японія планує вивести з експлуатації до 2029 року. Вважається, що ця гусенична техніка не є достатньо ефективною в умовах тропічних островів та її краще замінити на колісні реактивні системи залпового вогню Type 12 Surface-to-Ship Missile виробництва Mitsubishi Heavy Industries. Японія має на озброєнні 99 одиниць MLRS M270.

Очікується, що уряд і правляча коаліція почнуть дебати щодо експорту зброї після місцевих виборів у квітні на знак поваги до партії New Komeito, яка виступає проти. Але через це буде мінімум часу до саміту G-7.

Якої думки громадськість

Самі ж японці також переважно виступають проти дозволу на експорт. Опитування Nikkei, опубліковане минулого тижня, показало, що 76% респондентів не бачать необхідності в надсиланні Японією зброї Україні. Лише 16% підтримують це.

Політики також вивчать можливість дозволити Великій Британії та Італії вільно експортувати в треті країни винищувачі нового покоління, які вони розробляють і виробляють спільно з Японією. За нинішнього статус-кво такий експорт є забороненим, оскільки військові літаки містять японські компоненти.

Фінансова допомога Японії