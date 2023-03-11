Наразі в Японії діють правила, згідно з якими країна може передавати військові літаки, бронетехніку та ракети лише тим країнам, з якими спільно розробляють і виробляють таку техніку.
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Історичне рішення Японії
Уряд і правляча Ліберально-демократична партія (ЛДП) висунули ідею розширення числа країн, які мають право на отримання японської зброї. Це можуть бути країни, проти яких чинять військову агресію.
Також минулого тижня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда закликав законодавців змінити правила експорту зброї. Це сталося на тлі підготовки Японії до саміту лідерів Великої сімки, який має відбутися в Хіросімі у травні цього року. Проведення заходу надасть Токіо можливість продемонструвати свої дипломатичні м’язи та оголосити, що всі країни G-7 продовжуватимуть підтримувати Київ.
Зазначимо, що Японія – єдиний представник Сімки, який ще не надавав зброю Україні. А Фуміо Кісіда — єдиний лідер G-7, який ще не відвідав нашу країну.
Не всі підтримують це рішення
"У разі непередбачених ситуацій, пов’язаних із Тайванем або Японією, Японії доведеться попросити іншу країну про зброю та боєприпаси, інакше у нас буде недостатньо", – сказав депутат верхньої палати Ліберально-демократичної партії Японії Масахіса Сато.
Він також запропонував відправити в Україну реактивні системи залпового вогню MLRS, які Японія планує вивести з експлуатації до 2029 року. Вважається, що ця гусенична техніка не є достатньо ефективною в умовах тропічних островів та її краще замінити на колісні реактивні системи залпового вогню Type 12 Surface-to-Ship Missile виробництва Mitsubishi Heavy Industries. Японія має на озброєнні 99 одиниць MLRS M270.
Очікується, що уряд і правляча коаліція почнуть дебати щодо експорту зброї після місцевих виборів у квітні на знак поваги до партії New Komeito, яка виступає проти. Але через це буде мінімум часу до саміту G-7.
Якої думки громадськість
Самі ж японці також переважно виступають проти дозволу на експорт. Опитування Nikkei, опубліковане минулого тижня, показало, що 76% респондентів не бачать необхідності в надсиланні Японією зброї Україні. Лише 16% підтримують це.
Політики також вивчать можливість дозволити Великій Британії та Італії вільно експортувати в треті країни винищувачі нового покоління, які вони розробляють і виробляють спільно з Японією. За нинішнього статус-кво такий експорт є забороненим, оскільки військові літаки містять японські компоненти.
Фінансова допомога Японії
- Уряд Японії надасть Україні близько 170 млн доларів на відновлення критичної інфраструктури та розвитку економіки. Було підписано відповідну Грантову угоду. Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури України.
- Угоду підписали віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков та виконавчий віцепрезидент Японського агентства міжнародного співробітництва Джунічі Ямада.