Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) спробувало запустити ракету H3, однак диспетчери були змушені знищити її в процесі зльоту після того, як двигуни другого ступеня не змогли розгорітися.

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Що сталося

Після відокремлення першого ступеня наземні диспетчери повідомили, що не можуть підтвердити запуск двигуна другого ступеня. Тоді вони прийняли рішення задіяти систему припинення польоту ракети, заявивши, що "немає жодної можливості виконати місію".

На борту ракети знаходився сучасний супутник спостереження Землі ALOS-3, також відомий як "DAICHI-3", який, ймовірно, був знищений в результаті самоліквідації. Наразі не зовсім зрозуміло, що саме пішло не так, але JAXA повідомило, що розпочинає розслідування.



Художнє зображення ракети H3 під час запуску / Фото JAXA

Нагадаємо, це вже друга спроба запуску H3. 17 лютого JAXA готувалося до старту, однак тоді ракета не злетіла в повітря – головний двигун запустився, але прискорювачі на твердому паливі відмовили.

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