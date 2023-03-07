Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) спробувало запустити ракету H3, однак диспетчери були змушені знищити її в процесі зльоту після того, як двигуни другого ступеня не змогли розгорітися.
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Що сталося
Після відокремлення першого ступеня наземні диспетчери повідомили, що не можуть підтвердити запуск двигуна другого ступеня. Тоді вони прийняли рішення задіяти систему припинення польоту ракети, заявивши, що "немає жодної можливості виконати місію".
На борту ракети знаходився сучасний супутник спостереження Землі ALOS-3, також відомий як "DAICHI-3", який, ймовірно, був знищений в результаті самоліквідації. Наразі не зовсім зрозуміло, що саме пішло не так, але JAXA повідомило, що розпочинає розслідування.
Художнє зображення ракети H3 під час запуску / Фото JAXA
Що відомо про ракету Н3
- H3, яка створювалася десять років, позиціонується як наступна флагманська ракета Японії та спосіб для країни "мати постійний доступ до космосу".
- Проєкт ракети, що є результатом співпраці між JAXA та Mitsubishi Heavy Industries, був затверджений у 2013 році.
- Ракета має модульну будову і може запропонувати чотири різні конфігурації сьогодні, та отримає ще кілька в майбутньому.
- Програма відстає від графіка на роки в результаті затримок у розробці.
- Планується запускати шість місій H3 щороку протягом наступних 20 років з цільовою ціною запуску приблизно від 38 мільйонів доларів. Це має виявитися привабливим як для державних, так і для приватних клієнтів.
- JAXA також сподівається використовувати ракету як засіб для доставки вантажів на Місяць, включаючи компоненти, які згодом складуть заплановану місячну космічну станцію Gateway.