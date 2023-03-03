Будівництво космічної станції Tiangong було завершено лише наприкінці минулого року, але Китай уже має великі плани щодо розширення свого проєкту.

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Що відомо

Про нові плани оголосило Китайське управління пілотованої космонавтики (CMSEO) під час виставки в Національному музеї Китаю. Наразі говорять лише про один додатковий модуль, який приєднають до трьох інших. У результаті станція отримає хрестоподібну форму (сьогодні вона виглядає як буква "Т".

Планується, що багатофункціональний модуль матиме шість стикувальних портів, що дозволить більшій кількості космічних апаратів стикуватися з космічною станцією. Китай раніше оголосив, що дозволить космічним туристам подорожувати на "Тяньгун", тому додаткові порти стануть у пригоді.

Нагадаємо, у жовтні Китай запустив третій модуль, завершивши будівництво на низькій навколоземній орбіті.

Перший модуль космічної станції "Тяньхе" був запущений на орбіту в квітні 2021 року.

"Веньтянь" – більш ніж через рік, у липні 2022 року.

Представники CMSEO також розповіли про плани почати приймати на "Тяньгун" міжнародних астронавтів.

Ми збираємося почати відбір міжнародних астронавтів, щоб відправити їх на нашу космічну станцію і разом проводити наукові експерименти,

– каже Чен Шангуана, заступник головного конструктора китайської програми польотів людини в космос.

"Тяньгун" є китайською відповіддю на МКС, у якій країна участі не бере. Європейське космічне агентство планувало відправити частину своїх астронавтів на "Тяньгун", але пізніше оголосило, що не має для цього ні бюджету, ні політичного дозволу. У листопаді 2022 року Китай відправив туди трьох своїх астронавтів.