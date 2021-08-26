Реакция Японии на российские учения

Стрельбы запланированы в два этапа – с 26 по 29 августа, а также с 13 по 17 сентября. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.

Интересно Россиянин сбежал из Курильских островов в Японию: Москва пожаловалась на Токио

По словам чиновника, сообщение от России Япония получила 21 августа.

Возле побережья острова Итуруп в территориальных водах нашей страны пройдет российская стрельбы. В ответ по дипломатическим каналам мы выразили протест в связи с тем, что проведение этих учений не соответствует позиции нашей страны и является неприемлемым,

– заявил Като.