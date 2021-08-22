В России отметили, что СМИ Японии со ссылкой на полицейских активно распространяют новые детали о мужчине, который приплыл с Курильских островов.

К теме Россиянин переплыл с Курильских островов в Японию и попросил политического убежища

Япония не рассказывает России детали о мужчине

Японские компетентные органы отказываются предоставить нам (России – 24 канал) официальную информацию,

– пожаловались в Москве.

Полиция утверждает, что ей ничего неизвестно, поскольку иностранец передан в отделение иммиграционной службы Японии в Саппоро. Управление безопасности на море тоже утверждает, что не владеет никакой информацией.

В местном управлении иммиграционной службы объясняют невозможность сотрудничества с российским генконсульством отсутствием указаний руководства в Токио, а также неподтвержденным гражданством этого человека. "МИД Японии отсылает нас в иммиграцию Саппоро. Круг замкнулся", – подытожили в дипучреждении.

Российская сторона заявила, что намерена добиться получения информации. Кроме того, дипломаты хотят встретиться с мужчиной, если он действительный гражданин России.

Россиянин сбежал с Курильских островов в Японию: что известно

Ранее стало известно, что россиянин переплыл с южнокурильского острова Кунашир на территорию Японии.

Он преодолел расстояние примерно в 20 километров, чтобы попросить политического убежища.

"Интерфакс" сообщил, что мужчине 40 лет, он выходец из Удмуртии. Жил на Дальнем Востоке в России 3 года.

Мужчина преодолел расстояние в 20 километров: смотрите на карте