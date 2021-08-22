Мужчина добрался до японского региона Хоккайдо. Там он и попросил убежища.

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Россиянин преодолел 20 километров самостоятельно и просит убежища в Японии

Гражданин России самостоятельно приплыл с южнокурильского острова Кунашир в Японию, чтобы попросить политического убежища,

– говорится в сообщении.

Сейчас он находится на территории Японии. Издание "Интерфакс" написало, что мужчине 40 лет, он выходец из Удмуртии. Жил на Дальнем Востоке в России 3 года – с момента получения так называемого "дальневосточного гектара". То есть ему предоставили возможность хозяйничать на неосвоенных землях. Там он зарабатывал физическим трудом.

Мужчина якобы был замкнутым и немногословным

Более того, в администрации Южно-Курильского городского округа России сообщили, что мужчина был немногословен, жил в заброшенном доме.

"17 августа исчез. В Дубовом (село, где жил человек – 24 канал) спохватились. Думали, что пропал. При осмотре его квартиры обнаружили плакаты Японии и прочее. Он культуру Японии любил", – рассказали в администрации.

21 августа Генконсульство России в Саппоро сообщило, что выясняет обстоятельства ситуации.

Текст публикации Генконсульства России в фейсбуке:

В связи с появившейся в японских СМИ информацией об обратившемся к местным властям российском гражданине, который якобы попросил политического убежища, сообщаем, что Посольство России в Японии и Генконсульство России в Саппоро находятся в тесном контакте с японскими компетентными органами на предмет выяснения соответствующих обстоятельств.

Мужчина преодолел расстояние ориентировочно в 20 километров: смотрите на карте