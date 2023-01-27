Так с 3 февраля Токио вводит дополнительные санкции против российских компаний и частных лиц, а также расширяет экспортные ограничения. Об этом стало известно 27 января.

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Кто попал в санкционный список

Согласно сообщению МИД, Япония расширила санкции в отношении 22 физических лиц из России. Также экспортные ограничения были наложены на 49 компаний.

В санкционный список попали:

министр юстиции Константин Чуйченко,

детский омбудсмен Мария Львова-Белова,

глава ЦИК Элла Памфилова,

вице-премьеры Дмитрий Чернышеко и Андрей Белоусов,

заместитель министра обороны Михаил Мизинцев,

генералы российской армии и гауляйтеры, назначенные захватчиками на временно оккупированных территориях.

Среди подсанкционных компаний теперь и авиастроительная корпорация "Иркут", Московский машиностроительный завод "Авангард" и так далее.

Заметим, что с 3 февраля Япония запрещает поставки товаров 49 организациям в России, которые могут использоваться для усиления ее военного потенциала. Интересно, что среди прочего речь идет и о вакцинах и медицинском оборудовании.

Что говорят на это в России

Вражеские СМИ уже распространили информацию о новых санкциях. Посетовали, что запрет наложили на "вакцину, иммунотоксины, а также сырье для бактериальных средств военного назначения".

В санкционном списке более 80 наименований. Среди них оборудование для атомных объектов, разведки нефти и природного газа, слезоточивый газ и даже порошок для снятия отпечатков пальцев.