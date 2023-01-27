Так, з 3 лютого Токіо запроваджує додаткові санкції проти російських компаній та приватних осіб, а також розширює експортні обмеження. Про це стало відомо 27 січня.

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Хто потрапив до санкційного списку

Згідно з повідомленням МЗС, Японія розширила санкції щодо 22 фізичних осіб з Росії. Також експортні обмеження наклали на 49 компаній.

До санкційного списку потрапили:

міністр юстиції Константін Чуйчєнко,

дитячий омбудсмен Марія Львова-Бєлова,

голова ЦВК Елла Памфілова,

віце-прем'єри Дмітрій Чернишеко та Андрєй Бєлоусов,

заступник міністра оборони Міхаіл Мізінцев,

генерали російської армії та гауляйтери, призначені загарбниками на тимчасово окупованих територіях.

До підсанкційних компаній потрапили авіабудівна корпорація "Іркут", Московський машинобудівний завод "Авангард" та інші.

Зауважимо, що з 3 лютого Японія забороняє поставки товарів 49 організаціям у Росії, які можуть бути використані для посилення її військового потенціалу. Цікаво, що серед іншого, йдеться і про вакцини та медичне обладнання.

Що кажуть на це в Росії

Ворожі ЗМІ вже поширили інформацію про нові санкції. Поскаржилися, що заборону наклали на "вакцину, імунотоксини, а також сировину для бактеріальних засобів військового призначення".

Загалом у санкційному списку понад 80 найменувань. Серед них обладнання для атомних об'єктів, розподілу нафти і природного газу, сльозогінний газ та навіть порошок для зняття відбитків пальців.