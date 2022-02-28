Япония, в частности, выделит дополнительных 100 миллионов долларов для Украины несмотря на уже оказанную поддержку в том же размере. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Твиттере.

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Глобальная антивоенная коалиция в действии

Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с премьер-министром Японии Кисидой Фумио и поблагодарил его за мощную поддержку Украины в противодействии российской агрессии.

Наш Президент отметил, что Япония полностью поддерживает жесткие санкции против России, а действительно глобальная антивоенная коалиция сейчас в действии.

Япония выделяет 100 миллионов долларов (Украине – ред. 24 канал) к уже одобренной поддержке в 100 миллионов долларов,

– поделился Владимир Зеленский.

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