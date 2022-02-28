Японія, зокрема, виділить додаткових 100 мільйонів доларів для України попри уже надану підтримку у тому ж розмірі. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у твітері.

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Глобальна антивоєнна коаліція у дії

Володимир Зеленський повідомив, що провів перемовини з прем'єр-міністром Японії Кісідою Фуміо і подякував йому за потужну підтримку України у протидії російській агресії.

Наш Президент зазначив, що Японія повністю підтримує жорсткі санкції проти Росії, а справді глобальна антивоєнна коаліція зараз у дії.

Японія виділяє 100 мільйонів доларів (Україні – ред. 24 канал) до вже схваленої підтримки у 100 мільйонів доларів,

– поділився Володимир Зеленський.



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Повний текст допису Володимира Зеленського у твітері:

Провів перемовини з Прем'єр-міністром Японії @kishida230. Подякував за потужну підтримку Україні в протидії агресії. Японія виділяє 100 мільйонів доларів до вже схваленої підтримки у 100 мільйонів доларів. Повністю підтримує жорсткі санкції проти РФ. Дякуємо за це! Справді глобальна антивоєнна коаліція в дії.