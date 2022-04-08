Японское информационное агентство Kyodo сообщило об этом со ссылкой на нескольких людей, которые осведомлены о ситуации.

Достойно внимания Япония сократит импорт российского угля и готовит новые санкции

Япония высылает российских дипломатов

Российские СМИ сообщают, что речь идет о 8 представителях российского дипломатического представительства в Японии.

Кроме того, премьер-министр Японии Кисида Фумио планирует провести пресс-конференцию в 18:00 по местному времени. Ожидается, что он сообщит о дополнительных санкциях против России.

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