Японське інформаційне агентство Kyodo повідомило про це, з посиланням на кількох людей, які обізнані з ситуацією.

Варте уваги Японія скоротить імпорт російського вугілля і готує нові санкції

Японія висилає російських дипломатів

Російські ЗМІ повідомляють, що йдеться про 8 представників російського дипломатичного представництва у Японії.

Крім того, прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо планує провести пресконференцію о 18:00 за місцевим часом. Очікують, що він повідомить про додаткові санкції проти Росії.

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