Ембарго вводитимуть поступово

Зокрема, про скорочення імпорту російського вугілля повідомив міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Коіті Хагіуда.

Увага Посли ЄС схвалили нові санкції проти Росії, які містять ембарго на імпорт вугілля

Міністр заявив, що Японія прагне зламати свою залежність від російської продукції. Однак, терміни скорочення імпорту та інші деталі наразі не розголошують.

Відомо, що у 2021 році Японія отримувала з Росії 13% від загального обсягу імпортного вугілля.

Санкції Японії проти Росії

Відомо також, що 8 квітня, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосить про нові санкції проти Росії через воєнні злочини, скоєні окупантами проти мирних жителів в Україні.

Початок пресконференції, на якій буде оголошено про нові санкції, заплановано після 18:00 (12:00 за київським часом).

Попередньо в Японії відреагували на звірства, які російські окупанти вчиняли з українцями на території Київщини. В уряді країни сказали, що шоковані російськими злочинами в Україні.

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