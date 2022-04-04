Згідно з інформацією, Японія була шокована імовірним вбивством Росією мирного населення в Україні.

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Країна суворо засуджує таку поведінку. Про це повідомив речник уряду.

"Японія надзвичайно серйозно ставиться до загибелі невинних мирних жителів в Україні. Ми дійсно шоковані", – зазначив головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно.

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