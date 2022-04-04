Согласно информации, Япония была шокирована вероятным убийством Россией мирного населения в Украине.

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Страна строго осуждает такое поведение. Об этом сообщил представитель правительства.

"Япония очень серьезно относится к гибели невинных мирных жителей в Украине. Мы действительно шокированы", – отметил главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

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