И Калининград, и четыре острова Курильской гряды Советский Союз получил после Второй мировой войны. А уже после распада СССР они остались в составе России, что секретарь СНБО Алексей Данилов назвал "исторической несправедливостью".

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В результате этой войны, когда развалится Российская Федерация, а так оно и будет, Япония получит свои четыре острова Курильской гряды, которые они забрали после Второй мировой войны. Если будет желание Польши забрать себе Калининград, то они смогут это сделать по результатам этой войны,

– убежден Алексей Данилов.

Споры по Курильским островам

Во время Второй мировой войны советская армия заняла четыре острова – Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомай. А после войны отказалась их освобождать. Из-за этого Япония и СССР так и не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны.

После того как Япония наложила санкции на Россию за войну против Украины, российская сторона заявила о выходе из переговоров по мирному договору между странами.

Токио же теперь официально будет называть южные Курильские острова "исконной территорией Японии, находящейся под незаконной оккупацией".

Кому принадлежит Калининград

Что касается Калининграда, который на территории Восточной Пруссии, то за свою историю город принадлежал как польским, так и немецким Королевствам и княжествам. Во времена польского господства оно называлось Крулевец, а в Советский Союз оно попало как немецкий город Кенигсберг.

После окончания Второй мировой войны северная часть провинции, вместе с Кенигсберг была временно передана СССР по решению Потсдамской конференции. И уже вскоре при подписании договоров о границах, Советский Союз признал за собой постоянное право на эту территорию. При этом присоединена она была к РСФСР, хотя не имела общей границы с Советской Россией. Впоследствии город был переименован в Калининград.

О том что Польша должна "заявить права" на Калининградскую область, заявил бывший командующий Сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак. Он заявил, что этот регион находится под российской оккупацией.

Оккупированная Грузия

Алексей Данилов, вспоминая про Курилы и Калининград, не обошел стороной и Грузию, где Россия в 2008 году оккупировала два региона – Абхазию и Южную Осетию.

"Меня немного удивляет позиция грузин, которые говорили, что они имели желание забрать свою территорию, восстановить свою территориальную целостность. А сейчас ведут себя довольно, как они говорят "осторожно, потому что нас могут здесь убить". Так подождите, мы за вас должны воевать, должны вашу независимость отстаивать? Хорошо, друзья, но потом будем говорить с вами на эту тему, почему это именно мы, а не совместными усилиями, должны были побороть этого общего врага", – заявил Данилов.