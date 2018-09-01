Япония подняла свои истребители в небо из-за российских самолетов
Япония подняла в небо четыре истребителя в ответ на полет трех самолетов РФ. Японская авиация сопровождала российские самолеты.
Об этом информируют на сайте Минобороны страны.
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Отмечается, что четыре истребителя поднялись в воздух в ответ на полет двух противолодочных самолетов Ту-142 и одного бомбардировщика Су-24 в акватории Японского моря.
В Соединенном штабе Воздушных сил самообороны Японии сообщили, что Ту-142 подлетел к острову Хоккайдо и прошел вдоль его западного побережья на юг, осуществив круг и обогнув архипелаг.
Бомбардировщик Су-24 совершил полет в районе острова Хонсю.
Источник: 24 канал
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