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Япония подняла свои истребители в небо из-за российских самолетов

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Япония подняла в небо свои истребители из-за российских самолетов
Япония подняла в небо свои истребители из-за российских самолетов / Фото из свободных источников

Япония подняла в небо четыре истребителя в ответ на полет трех самолетов РФ. Японская авиация сопровождала российские самолеты.

Об этом информируют на сайте Минобороны страны.

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Отмечается, что четыре истребителя поднялись в воздух в ответ на полет двух противолодочных самолетов Ту-142 и одного бомбардировщика Су-24 в акватории Японского моря.

В Соединенном штабе Воздушных сил самообороны Японии сообщили, что Ту-142 подлетел к острову Хоккайдо и прошел вдоль его западного побережья на юг, осуществив круг и обогнув архипелаг.

Бомбардировщик Су-24 совершил полет в районе острова Хонсю.

 

Теги: Новости России Япония авиация
Источник: 24 канал
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