Япония прислала копию первого украинского научно-популярного фильма 1930 года

Долгожданное возвращение на родину. Япония направила Украине копию фильма "Человек и обезьяна" Андрея Винницкого. Это первый полнометражный украинский научно-популярный фильм 30-го года выпуска. Долгое время киноведы считали его утраченным.

Знаковая для Украины пленка десятилетиями лежала на полке киноархива в далеком Токио. И на Родине о ленте знали мало. Сохранилась только небольшая заметка в "Киногазете" и статья в журнале "Кино".

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"Там есть интересная информация об этой экспедиции с киношниками. Как они плыли из Одессы на пароме в Сухуми, и о самих съемках, о том, что обезьяны на них бросались, царапали. Довольно интересная информация, хотя не так много, к сожалению, о самом режиссере", –отметила хранительница фондов Национального центра Довженко Татьяна Майборода.

Летом прошлого года сотрудники Довженко-центра нашли ленту случайно, когда исследовали кинопрокатную историю украинских фильмов за рубежом. Выяснилось, что научно-популярная лента "Человек и обезьяна" выходила на широкий экран в Японии.

Эти кинопоказы – тематические. Они были частями выставочной программы,

– рассказала Майборода.

Автор фильма – биолог и режиссер Андрей Винницкий. В 1946 году он стал победителем Каннского кинофестиваля за фильм "Солнечное племя", а уже 48-го советская власть отправила его в ГУЛАГ отбывать наказание по надуманноу делу. Именно поэтому, по мнению киноведов, его работы вполне могли быть под запретом для показа на территории СССР.

Коллеги из киноархива Токио сделали копию фильма и отправили домой – в Киев. Негатив пленки и в дальнейшем будет храниться в Японии. А украинским зрителям картину планируют показать уже летом на фестивале немого кино и музыки "Немые ночи".