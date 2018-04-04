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Мы рискуем потерять киностудию Довженко: как разворовывают имущество под разговоры о возрождении
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Мы рискуем потерять киностудию Довженко: как разворовывают имущество под разговоры о возрождении

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Украинское кино наконец получило желанную государственную поддержку. Однако отечественные киностудии в упадке, а их имущество – уже им не принадлежит. Чиновники проворачивают сделки вокруг земли и имущества государственной киностудии, а руководители культурных учреждений делают вид, что ничего не видят.

От упадка к восстановлению – один шаг. Украинский кинематограф получил шанс – почти миллиард бюджетных гривен на развитие. На первый взгляд есть и результат – украинские премьеры стартуют раз в неделю. Казалось бы, должны радоваться и не искать "зрады". Но не все так радужно. А как всегда, там, где вращаются большие государственные средства, существует соблазн – украсть хотя бы миллион.

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И речь идет не только о деньгах, но и об активах, земле и имуществе легендарной киностудии имени Довженко и киноархива Центра Довженко. К сожалению, мы рискуем потерять ее навсегда.

После запрета сотен российских кинолент и телесериалов для трансляции в украинском эфире – отечественный кинематограф получил шанс. Государство не просто повернулось лицом к украинскому кино, но и начало выделять на это реальные деньги. Сотни миллионов, ежегодно. Но деньги на благородное дело пошли в отрасль, которая жила еще по старым правилам. А главное – не было ответственных за прозрачное распределение.

Плохо не то, что выделяются средства, а как их используют. Прежде всего меня заинтересовал отчет Счетной палаты, которая проверяла Министерство культуры, Госкино и еще несколько учреждений киноиндустрии на предмет эффективности использования бюджетных средств. Проверка фактов, которые были изложены в этом отчете и стала началом одного из самых необычных моих расследований,
– прокомментировал активист и журналист Илья Лукаш.

Поток денег не прекращается, но получают их далеко не всегда кинематографисты. Так, после прошлогоднего расследования журналистов о передаче денег на съемки фильмов продюсерам, которые приближены к руководителю Госкино, должностными лицами области заинтересовалась прокуратура. В общем, прокуроры подозревают несколько частных компаний в завладении 43-ю миллионами государственных гривен из-за завышения стоимости оборудования, которое было необходимо для съемок фильмов и оплату за несуществующие работы.

Почти миллиард гривен в отрасль, которая десятки лет находилась в упадке, а все производство держалось на энтузиастах и ​​фактически без государственной поддержки, вряд ли так сразу могли освоить прозрачно. Поэтому я посвятил свое расследование больше анализу того, какие щели и коррупционные схемы остались или появились в области, которая только начинает осваивать серьезные бюджеты,
– заверил Лукаш.

Пока бюджеты на съемки украинских фильмов растут в геометрической прогрессии, контролирующие органы уже бьют в набат. Наибольшее количество претензий у аудиторов Счетной палаты высказывалось в адрес Киностудии и Центра Александра Довженко. Почти центр Киева, главная транспортная магистраль столицы и гектары ценной земли.

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За небольшими буквами на въезде скрывается славное прошлое и заброшенное настоящее. Когда-то известную на весь мир киностудию сейчас плотно обступили свеженькие новостройки. Между тем из последнего действующего павильона забирают последние вещи. Из-за слишком устаревшего оборудования и еще советскую бюрокатию в оформлении документов, оттуда съехали последние ток-шоу ведущих телеканалов. Последние тендеры киностудии свидетельствуют, что сейчас здесь завершают работу над одним-единственным фильмом – "Тайный дневник Симона Петлюры".

Теги: Новости Украины Новости культуры Кино Деньги Коррупция Расследования Бюджет ЦРУ
Источник: 24 Канал
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