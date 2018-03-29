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Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют

ЦРУ 64 Читати новину українською

Тема заработков на статусе инвалида для Украины не нова. К примеру, в Полтавском регионе чуть ли не через одного местные чиновники имеют так называемую "группу" и не гнушаются пользоваться всеми возможными преференциями. Но не всем так везет.

Пока главное внимание чиновников от Минздрава сосредоточено на обновлении еще советской системы предоставления стандартных больничных услуг, о реформировании такой структуры как Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) пока речь не идет. Хотя многочисленные жалобы на ее работу для руководительницы ведомства Ульяны Супрун – не новость.

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"У нас бывают такие казуистические ситуации, когда молодой человек представляется на МСЭК, у него травматическая ампутация конечности, то есть она отсутствует, а по документам, он совершенно здоров", – отметил ответственный секретарь медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

Сергей Кравченко знает точно эту систему, изнутри. Он взялся помогать атошникам собирать необходимые справки и по возможности сам сопровождает ребят во время общения с врачами МСЭК. Бойцы искренне благодарны за такую ​​помощь, ведь его присутствие на комиссии значительно увеличивает шансы "выбить" группу.

Наша власть экономит, так как между I, II, III группой инвалидности разница в выплате, в сторону увеличения. Соответственно, военно-врачебные комиссии получают задание таким образом формировать документы для того, чтобы происходили меры экономии. В таком случае человеку должны отказать в предоставлении группы инвалидности, но я так понимаю, если мотивировать тех или иных членов комиссии, то соответствующее решение получить можно,
– отметил Сергей Кравченко.

Мотивацию, утверждают наши собеседники, обычно маскируют стандартными предложениями поддержать заведение "благотворительным взносом".

"Я считаю, что если люди называют сумму от 3 до 5 тысяч долларов, то эти люди не учились даже в средней школе, и не имеют элементарных соображений даже про алгебру. Это космическая сумма, которую не имеет смысла даже платить потому, что она никогда не отобьется пенсией, которую человек будет получать", – рассказала главный эксперт МСЭК Руслана Павловская.

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А вот с этим утверждением можно поспорить. Для атошников, получивших травмы, статус инвалида – это не просто льготы и ежемесячная пенсия от государства. Так называемая "военная инвалидность" дает право на довольно существенную единовременную выплату от государства.

Сколько могут заработать чиновники на инвалидности и несут ли наказание врачи за фиктивные справки – смотрите в программе.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Деньги Коррупция ЦРУ Лечение
Источник: 24 Канал
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