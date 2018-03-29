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Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють

ЦРУ 76 Читать новость на русском

Тема заробітків на статусі інваліда для України не нова. Приміром, в Полтавському регіоні ледь не через одного місцеві чиновники мають так звану "групу" і не гребують користуватися усіма можливими преференціями. Але ж не всім так щастить.

Поки головна увага чиновників від МОЗ зосереджена на оновленні ще радянської системи надання стандартних лікарняних послуг, про реформування такої структури як Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) поки не йдеться. Хоча численні нарікання на її роботу для очільниці відомства Уляни Супрун – не новина.

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"У нас бувають такі казуїстичні ситуації, коли молода людина представляється на МСЕК, у неї травматична ампутація кінцівки, тобто вона відсутня, а за документами, вона абсолютно здорова", – зазначив відповідальний секретар медичної палати України Сергій Кравченко.

Сергій Кравченко знає достеменно цю систему, зсередини. Він взявся допомагати атовцям збирати необхідні довідки та за можливістю сам супроводжує хлопців під час спілкування із лікарями МСЕК. Бійці щиро вдячні за таку допомогу, адже його присутність на комісії значно збільшує шанси "вибити" групу.

Наша влада економить, бо між I, II, III групою інвалідності різниця у виплаті, в сторону збільшення. Відповідно, військово-лікарські комісії отримують завдання таким чином формувати документи, для того, щоб відбувалися заходи економії. У такому випадку людині повинні відмовити у наданні групи інвалідності, але я так розумію, якщо мотивувати тих чи інших членів комісії, то відповідне рішення отримати можна,
– наголосив Сергій Кравченко.

Мотивацію, стверджують наші співрозмовники, зазвичай маскують стандартними пропозиціями підтримати заклад "благодійним внеском".

"Я вважаю, що якщо люди називають суму від 3 до 5 тисяч доларів, то ці люди не навчалися навіть у середній школі, і не мають елементарних розумінь навіть про алгебру. Це космічна сума, якої не має сенсу навіть платити тому, що вона ніколи не відпрацюється пенсією, яку людина буде отримувати", – розповіла головний експерт МСЕК Руслана Павловська.

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А от із цим твердженням можна посперечатися. Для атовців, що отримали травми, статус інваліда – це не просто пільги та щомісячна пенсія від держави. Так звана "військова інвалідність" дає право на доволі суттєву одноразову виплату від держави.

Скільки можуть заробити чиновники на інвалідності та чи несуть покарання лікарі за фіктивні довідки – дивіться у програмі.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Гроші Корупція ЦРУ Лікування
Джерело: 24 Канал
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