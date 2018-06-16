Япония упростит условия трудоустройства иностранцев
Правительство Японии согласовало план, который предусматривает привлечение большего количества иностранных работников. На такое решение пошли из-за старения населения страны.
Об этом пишет АР.
Прежде всего визовые требования упростят для рабочих секторов, которые испытывают жесткий дефицит рабочей силы. Это уход за больными, сельское хозяйство, строительство и транспорт.
Читайте также: Польши трудно без дешевой рабочей силы, – СМИ
Рабочим позволят оставаться в Японии до 5 лет как посетителям.
В прошлом году в Японии насчитали 1,28 миллиона иностранных работников.
Экономический план должен еще одобрить парламент страны.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии