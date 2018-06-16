Япония упростит условия трудоустройства иностранцев

Правительство Японии согласовало план, который предусматривает привлечение большего количества иностранных работников. На такое решение пошли из-за старения населения страны.

Об этом пишет АР.

Прежде всего визовые требования упростят для рабочих секторов, которые испытывают жесткий дефицит рабочей силы. Это уход за больными, сельское хозяйство, строительство и транспорт.

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Рабочим позволят оставаться в Японии до 5 лет как посетителям.

В прошлом году в Японии насчитали 1,28 миллиона иностранных работников.

Экономический план должен еще одобрить парламент страны.