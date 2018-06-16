Японія спростить умови працевлаштування іноземців

Уряд Японії погодив план, який передбачає залучення більшої кількості іноземних працівників. На таке рішення пішли через старіння населення країни.

Про це пише АР.

Передовсім візові вимоги спростять для робітників секторів, які відчувають жорсткий дефіцит робочої сили. Це догляд за хворими, сільське господарство, будівництво і транспорт.

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Робітникам дозволять залишатися в Японії до 5 років як відвідувачам.

Минулого року у Японії нарахували 1,28 мільйонів іноземних працівників.

Економічний план повинен ще схвалити парламент країни.