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Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Японія спростить умови працевлаштування іноземців

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Японія залучатиме більше іноземних працівників
Японія залучатиме більше іноземних працівників / Фото з відкритих джерел

Уряд Японії погодив план, який передбачає залучення більшої кількості іноземних працівників. На таке рішення пішли через старіння населення країни.

Про це пише АР.

Передовсім візові вимоги спростять для робітників секторів, які відчувають жорсткий дефіцит робочої сили. Це догляд за хворими, сільське господарство, будівництво і транспорт.

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Робітникам дозволять залишатися в Японії до 5 років як відвідувачам.

Минулого року у Японії нарахували 1,28 мільйонів іноземних працівників.

Економічний план повинен ще схвалити парламент країни.

Теги: Японія
Джерело: 24 Канал
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