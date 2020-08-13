Японский танкер MV Wakashio недавно сел на мель на коралловом рифе возле побережья Маврикия. С судна экстренно выкачали 3 тысячи тонн нефти. Однако тысяча тонн "черного золота" уже успела вылиться в воду.

Нефть уже загрязнила воду в океане

На борту танкера осталась небольшое количество нефти. Местные правоохранители утверждают, ситуация с судном – сейчас на полном контроле. Об этом сообщает ВВС.

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Операцию проводили экстренно, чтобы избежать большего загрязнения воды, ведь в судне – большие трещины. От аварии уже пострадали коралловые рифы и жители океана.

Из танкера выкачали около 3 тысяч тонн нефти

К борьбе с возможным экологическим бедствием присоединились и другие страны: Франция направила военный самолет, Япония – своих специалистов. Нефть из танкера перевозили на вертолете и другом судне.

Местные жители тоже присоединились к операции. Люди собирают в мешки солому, с помощью этих мешков хотят создать барьер для нефти.

Обратите внимание! Экологическая катастрофа может нанести большой вред экономике Маврикия. Ведь страна, которая известна коралловыми рифами, много зарабатывает на туризме.

Le naufrage du #Wakashio représente un danger pour l'île Maurice. Notre pays n’a pas les compétences et l’expertise pour le renflouage des navires échoués, c’est ainsi que j’ai sollicité l’aide de la #France à @EmmanuelMacron. pic.twitter.com/30m2pQzEy4 — Pravind Jugnauth (@PKJugnauth) August 7, 2020

Devant le désastre écologique , les mauriciens font preuve de créativité et de solidarité pour sauver leur lagon, des feuilles de canne dans des bandes de résille plastique cousues en boudins pour absorber le fuel #Maurice . De tout cœur avec vous https://t.co/nF7ZbBMDao pic.twitter.com/CCDRuS3GFk — Nathalie Clere (@clere_nathalie) August 10, 2020

В Украине до сих пор не подняли танкер возле Одессы

Отметим, что в Украине произошла аналогичная ситуация. Еще в ноябре 2019 года возле побережья Одессы сел на мель танкер Delfi. За много месяцев судно так и не удалось поднять. Вместе с тем, в воде оказалось большое количество нефти. В Мининфраструктуры обещают: эпопея с поднятием Delfi вскоре завершится.