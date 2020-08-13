Японский танкер сел на мель в Индийском океане: часть нефти оказалась в воде – фото
Японский танкер MV Wakashio недавно сел на мель на коралловом рифе возле побережья Маврикия. С судна экстренно выкачали 3 тысячи тонн нефти. Однако тысяча тонн "черного золота" уже успела вылиться в воду.
Нефть уже загрязнила воду в океане
На борту танкера осталась небольшое количество нефти. Местные правоохранители утверждают, ситуация с судном – сейчас на полном контроле. Об этом сообщает ВВС.
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Операцию проводили экстренно, чтобы избежать большего загрязнения воды, ведь в судне – большие трещины. От аварии уже пострадали коралловые рифы и жители океана.
Из танкера выкачали около 3 тысяч тонн нефти
К борьбе с возможным экологическим бедствием присоединились и другие страны: Франция направила военный самолет, Япония – своих специалистов. Нефть из танкера перевозили на вертолете и другом судне.
Местные жители тоже присоединились к операции. Люди собирают в мешки солому, с помощью этих мешков хотят создать барьер для нефти.
В Украине до сих пор не подняли танкер возле Одессы
Отметим, что в Украине произошла аналогичная ситуация. Еще в ноябре 2019 года возле побережья Одессы сел на мель танкер Delfi. За много месяцев судно так и не удалось поднять. Вместе с тем, в воде оказалось большое количество нефти. В Мининфраструктуры обещают: эпопея с поднятием Delfi вскоре завершится.