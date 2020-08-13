Японський танкер сів на мілину в Індійському океані: частина нафти опинилась у воді – фото
Японський танкер MV Wakashio нещодавно сів на мілину на кораловому рифі біля узбережжя Маврикію. З судна екстрено викачали 3 тисячі тонн нафти. Проте тисяча тонн "чорного золота" вже встигла вилитись у воду.
Нафта уже забруднила воду в океані
На борту танкера залишилась невелика кількість нафти. Місцеві правоохоронці переконують, ситуація з судном – зараз на повному контролі. Про це інформує ВВС.
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Операцію проводили екстрено, аби уникнути більшого забруднення води, адже у судні – великі тріщини. Від аварії вже постраждали коралові рифи та мешканці океану.
З танкера викачали близько 3 тисяч тонн нафти
До боротьби з можливим екологічним лихом долучились й інші країни: Франція направила військовий літак, Японія – своїх фахівців. Нафту з танкера перевозили гелікоптером та іншим судном.
Місцеві жителі теж долучились до операції. Люди збирають у мішки солому, з допомогою цих мішків хочуть утворити бар'єр для нафти.
В Україні досі не підняли танкер біля Одеси
Зазначимо, що в Україні трапилась аналогічна ситуація. Ще у листопаді 2019 року біля узбережжя Одеси сів на мілину танкер Delfi. За багато місяців судно так і не вдалось підняти. Разом з тим, у воді опинилась велика кількість нафти. У Мінінфраструктури обіцяють: епопея з підняттям Delfi незабаром завершиться.