Японський танкер MV Wakashio нещодавно сів на мілину на кораловому рифі біля узбережжя Маврикію. З судна екстрено викачали 3 тисячі тонн нафти. Проте тисяча тонн "чорного золота" вже встигла вилитись у воду.

Нафта уже забруднила воду в океані

На борту танкера залишилась невелика кількість нафти. Місцеві правоохоронці переконують, ситуація з судном – зараз на повному контролі. Про це інформує ВВС.

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Операцію проводили екстрено, аби уникнути більшого забруднення води, адже у судні – великі тріщини. Від аварії вже постраждали коралові рифи та мешканці океану.

З танкера викачали близько 3 тисяч тонн нафти

До боротьби з можливим екологічним лихом долучились й інші країни: Франція направила військовий літак, Японія – своїх фахівців. Нафту з танкера перевозили гелікоптером та іншим судном.

Місцеві жителі теж долучились до операції. Люди збирають у мішки солому, з допомогою цих мішків хочуть утворити бар'єр для нафти.

Зверніть увагу! Екологічна катастрофа може завдати неабиякої шкоди економіці Маврикію. Адже країна, що відома кораловими рифами, багато заробляє на туризмі.

Le naufrage du #Wakashio représente un danger pour l'île Maurice. Notre pays n’a pas les compétences et l’expertise pour le renflouage des navires échoués, c’est ainsi que j’ai sollicité l’aide de la #France à @EmmanuelMacron. pic.twitter.com/30m2pQzEy4 — Pravind Jugnauth (@PKJugnauth) August 7, 2020

Devant le désastre écologique , les mauriciens font preuve de créativité et de solidarité pour sauver leur lagon, des feuilles de canne dans des bandes de résille plastique cousues en boudins pour absorber le fuel #Maurice . De tout cœur avec vous https://t.co/nF7ZbBMDao pic.twitter.com/CCDRuS3GFk — Nathalie Clere (@clere_nathalie) August 10, 2020

В Україні досі не підняли танкер біля Одеси

Зазначимо, що в Україні трапилась аналогічна ситуація. Ще у листопаді 2019 року біля узбережжя Одеси сів на мілину танкер Delfi. За багато місяців судно так і не вдалось підняти. Разом з тим, у воді опинилась велика кількість нафти. У Мінінфраструктури обіцяють: епопея з підняттям Delfi незабаром завершиться.