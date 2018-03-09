Яркая Украина и бледная Россия: появились фото с церемонии открытия Паралимпиады-2016

9 марта в южнокорейском Пхенчане стартовали XII зимние Паралимпийские игры. А перед официальным стартом соревнований состоялась торжественная церемония открытия, в которой приняла участие и команда Украины.

Знаменосцем украинской команды был 39-летний Виталий Лукьяненко, который является не только опытнейшим украинским спортсменом, но и четырехкратным паралимпийским чемпионом.

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Знаменосец сборной Украины – живая легенда Виталий Лукьяненко

Добавим, что кроме него участие в Играх примут еще 29 украинцев:

лыжные гонки и биатлон: Александр Казик, Ольга Прилуцкая, Анатолий Ковалевский, Ярослав Решетинский, Дмитрий Суярко, Александр Махоткин, Юрий Уткин, Оксана Шишкова, Богдана Конашук, Юлия Батенкова-Бауман, Людмила Ляшенко, Ирина Буй, Игорь Рептюх, Григорий Вовчинский, Тарас Радь, Сергей Романюк, Максим Яровый, Виталий Сытник, Борис Бабар, Виталий Казаков, Сергей Кучерявый, Иван Марчишак, Александр Мукшин, Лада Нестеренко, Денис Никулин, Руслан Перехода, Василий Потапенко, Назар Стефурак;



сноуборд: Иван Ошаров



Украинские спортсмены приняли участие в церемонии открытия Паралимпиады-2018

Участником соревнований являются и атлеты из России, которые здесь выступают в нейтральном статусе. К слову, во время церемонии открытия россияне вышли под Паралимпийским флагом, который нес волонтер. Кроме того, выступят наши соседи в так называемой "нейтральной" форме, они будут соревноваться в горнолыжном спорте, сноуборде, лыжных гонках, биатлоне и керлинге.



Российская сборная в Пхенчане будет Нейтральными паралимпийскими атлетами



Форма россиян не отличается яркостью

Всего в Паралимпиаде-2018 поборются около 570 спортсменов из 49 стран, среди которых даже есть представители Новой Зеландии.

Напомним, накануне в Пхенчане был торжественно поднят флаг Украины. Мероприятие состоялось в в паралимпийском поселке.