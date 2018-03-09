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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Яскрава Україна та бліда Росія: з'явилися фото з церемонії відкриття Паралімпіади-2018

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Церемонія відкриття Паралімпіади-2018
Церемонія відкриття Паралімпіади-2018 / Соцмережі

9 березня у південнокорейському Пхьончані стартували XII зимові Паралімпійські ігри. А перед офіційним стартом змагань відбулася урочиста церемонія відкриття, в якій взяла участь і команда України.

Прапороносцем української команди був 39-річний Віталій Лук’яненко, який є не лише найдосвідченішим українським спортсменом, а й чотириразовим паралімпійським чемпіоном.

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Україна, Паралімпіада, спорт, Південна Корея
Прапоронесець збірної України – жива легенда Віталій Лук'яненко

Додамо, що окрім нього участь у Іграх візьмуть ще 29 українців:

лижні гонки та біатлон: Олександр Казік, Ольга Прилуцька, Анатолій Ковалевський, Ярослав Решетинський, Дмитро Суярко, Олександр Махоткін, Юрій Уткін, Оксана Шишкова, Богдана Конашук, Юлія Батенкова-Бауман, Людмила Ляшенко, Ірина Буй, Ігор Рептюх, Григорій Вовчинський, Тарас Радь, Сергій Романюк, Максим Яровий, Віталій Ситник, Борис Бабар, Віталій Казаков, Сергій Кучерявий, Іван Марчишак, Олександр Мукшин, Лада Нестеренко, Денис Нікулін, Руслан Перехода, Василь Потапенко, Назар Стефурак;

сноуборд: Іван Ошаров

Україна, Паралімпіада, спорт, Південна Корея
Українські спортсмени взяли участь у церемонії відкриття Паралімпіади-2018

Учасником змагань є і атлети з Росії, яка тут виступають нейтральному статусі. До слова, під час церемонії відкриття росіяни вийшли під Паралімпійським прапором, який ніс волонтер. Крім того, виступатимуть наші сусіди у так званій "нейтральній" формі, а змагатимуться вони у гірськолижному спорті, сноуборді, лижних гонках, біатлоні та керлінгу.

Росія, Паралімпіада, спорт, Південна Корея
Росія у Пхьончані буде Нейтральними паралімпійськими атлетами

Росія, Паралімпіада, спорт, Південна Корея
Форма росіян не відзначається яскравістю

Загалом у Паралімпіаді-2018 позмагаються приблизно 570 спортсменів із 49 країн, серед яких навіть є представники Нової Зеландії.

Нагадаємо, напередодні у Пхьончані було урочисто піднято прапор України. Захід відбувся у у паралімпійському селищі.

Теги: Новини України Новини Росії Паралімпіада-2018 Паралімпійські ігри Південна Корея
Джерело: 24 Канал
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