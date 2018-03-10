Ярош рассказал, как его попытались завербовать в наемники

Лидер Украинской добровольческой армии, экс руководитель "Правого сектора" Дмитрий Ярош рассказал, что его пытались завербовать в наемники представители иностранных государств.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ZIK.

Однако он это предложение отклонил.

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"Да, такие предложения поступали. Но я всегда говорю о том, что не хочу превращать наших ребят в пушечное мясо", — сказал Ярош.

При этом он не уточнил представители какого государства пытались его завербовать, отметив, что это "не русские точно", а "различные западные государства".