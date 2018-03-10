Ярош розповів, як його спробували завербувати у найманці
Лідер Української добровольчої армії, екс керівник "Правого сектора" Дмитро Ярош розповів, що його намагалися завербувати в найманці представники іноземних держав.
Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ZIK.
Однак він цю пропозицію відхилив.
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"Так, такі пропозиції надходили. Але я завжди кажу про те, що не хочу перетворювати наших хлопців на гарматне м'ясо", – сказав Ярош.
При цьому він не уточнив представники якої держави намагалися його завербувати, зазначивши, що це "не росіяни точно", а "різні західні держави".
Джерело: 24 Канал
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