Ярош розповів, як його спробували завербувати у найманці

Лідер Української добровольчої армії, екс керівник "Правого сектора" Дмитро Ярош розповів, що його намагалися завербувати в найманці представники іноземних держав.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ZIK.

Однак він цю пропозицію відхилив.

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"Так, такі пропозиції надходили. Але я завжди кажу про те, що не хочу перетворювати наших хлопців на гарматне м'ясо", – сказав Ярош.

При цьому він не уточнив представники якої держави намагалися його завербувати, зазначивши, що це "не росіяни точно", а "різні західні держави".