В конце 2023 года Ярослав Амосов провел защиту чемпионского пояса Bellator в полусреднем весе. Непростой поединок против Джейсона Джексона завершился в пользу представителя Ямайки.

Читайте также Дачный дом Ломаченко пострадал из-за российского обстрела Одесской области

Амосов: Впереди новые горизонты и новые вершины

Это поражение стало первым для Амосова за 11 лет карьеры. Через 10 месяцев после боя украинец объявил о завершении контракта с Bellator. Однако звездный боец не планирует покидать октагон.

Об этом бывший чемпион сообщил на своей странице в инстаграме.

"Друзья, закончился мой контракт с Bellator. Это были незабываемые шесть лет. Время, которое навсегда останется в моем сердце. Всем спасибо, скоро я сообщу о своих дальнейших действиях!

Незабываемые эмоции во время завоевания титула и еще больше во время его защиты. Первое поражение за 11 лет, война в моей стране... но это все сделало меня только сильнее. Все это маленькая часть большой истории. Это не конец, а новый старт.

Я готов к новому этапу. Впереди новые горизонты и новые вершины. Мой путь продолжается. Я благодарен всем, кто был рядом. Тем, кто поддерживал и кто сомневался.

p.s. История не заканчивается, а только меняет направление. До встречи в октагоне", – написал Амосов.

Вполне вероятно, что в ближайшее время Амосов подпишет контракт с UFC – самой известной спортивной организацией, которая проводит бои по правилам ММА.

Карьера Амосова в Bellator