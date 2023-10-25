Об этом сообщило Министерство иностранных дел Польши в соцсети Х, ранее известной как твиттер. В конце концов, теперь Гузы должна отправиться на дипломатическую службу в посольство Польши в Киеве, переадет 24 Канал.

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Гузы стал новым послом Польши в Украине

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау вручил приказ о назначении Ярослава Гузы послом в Украине. Кроме того, глава польского МИД также назначил послов в Боснии и Герцоговине, Анголе и Вьетнаме.

По образованию Ярослав Гузы – социолог, занимавшийся оппозиционной деятельностью в коммунистические времена, за что был интернирован. Его большой опыт службы включает работу советником министра обороны в начале 1990-х годов, а впоследствии все же решил заняться предпринимательством. Его жена Агнешка Ромашевска-Гузы – известная польская журналистка, генеральный директор телеканала "Белсат".

Новость о назначении Гузи была первоначально уведомлена RMF24 в марте 2023 года. В то же время по просьбе журналистов Гузы не подтвердил и не опроверг эту информацию.

Он вступит в должность посла Польши в Украине после Бартоша Цихоцкого, возглавлявшего польское дипломатическое ведомство с февраля 2019 года. Примечательно, что Цихоцкий был единственным послом из страны ЕС, оставшимся в Киеве 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

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