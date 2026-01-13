Зеленский назначил Ярослава Мережко заместителем председателя СБУ
Владимир Зеленский назначил нового заместителя председателя Службы безопасности Украины. Им стал Ярослав Мережко.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт президента Украины.
Что известно о новом назначении для Ярослава Мережко?
На сайте президента Украины 13 января появился указ о новом назначении для Ярослава Мережко.
Назначить Мережко Ярослава Викторовича заместителем председателя Службы безопасности Украины,
– говорится в указе.
Сам указ вступил в силу с момента опубликования.
Информации о Ярославе Мережко в открытом доступе практически нет. Только в указе президента Украины от 13 ноября 2018 года отмечалось, что Мережко на тот момент занимал должность начальника четвертого управления Департамента контрразведки СБУ.
В 2023 году Мережко участвовал в заседании Украинско-американской рабочей группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля уже как сотрудник СБУ.
Еще в 2025 году он как сотрудник СБУ входил в межведомственную рабочую группу, которая готовила концептуальный план действий по развитию ядерно-топливного цикла в Украине.
Какие еще ротации и назначения произошли в СБУ?
Верховная Рада 13 января уволила Василия Малюка с должности председателя СБУ. Комитет украинского парламента смог со второй попытки проголосовать за это. Сам генерал останется в системе Службы безопасности и продолжит работать над уничтожением врага.
Ивана Рудницкого 12 января назначили заместителем председателя СБУ. До этого он занимал должность председателя Волынской ОГА.
А 5 января Владимир Зеленский назначил Александра Поклада первым заместителем Председателя СБУ. Еще заместителями председателя СБУ стали Андрей Тупиков и Денис Килимник.