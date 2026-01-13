Зеленський призначив Ярослава Мережка заступником голови СБУ
- Володимир Зеленський призначив Ярослава Мережка заступником голови Служби безпеки України.
- Мережко раніше обіймав посаду начальника четвертого управління Департаменту контррозвідки СБУ та брав участь у важливих міжнародних та міжвідомчих групах.
Володимир Зеленський призначив нового заступника голови Служби безпеки України. Ним став Ярослав Мережко.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт президента України.
До теми "Бавовна" палала, палає і буде палати: Малюк поділився, чи буде далі працювати в СБУ
Що відомо про нове призначення для Ярослава Мережка?
На сайті президента України 13 січня з'явився указ про нове призначення для Ярослава Мережка.
Призначити Мережка Ярослава Вікторовича заступником голови Служби безпеки України,
– йдеться в указі.
Сам указ набрав чинності від моменту опублікування.
Інформації про Ярослава Мережка у відкритому доступі практично немає. Лише в указі президента України від 13 листопада 2018 року зазначалося, що Мережко на той момент обіймав посаду начальника четвертого управління Департаменту контррозвідки СБУ.
У 2023 році Мережко брав участь у засіданні Українсько-американської робочої групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю вже як співробітник СБУ.
Ще у 2025 році він як співробітник СБУ входив до міжвідомчої робочої групи, яка готувала концептуальний план дій щодо розвитку ядернопаливного циклу в Україні.
Які ще ротації та призначення відбулися в СБУ?
Верховна Рада 13 січня звільнила Василя Малюка з посади голови СБУ. Комітет українського парламенту зміг з другої спроби проголосувати за це. Сам генерал залишиться у системі Служби безпеки та продовжить працювати над знищенням ворога.
Івана Рудницького 12 січня призначили заступником голови СБУ. До цього він обіймав посаду голови Волинської ОВА.
А 5 січня Володимир Зеленський призначив Олександра Поклада першим заступником Голови СБУ. Ще заступниками голови СБУ стали Андрій Тупіков та Денис Килимник.