О молодом военном, который в начале полномасштабного вторжения взял в руки оружие, рассказали в городском совете, в родном дворце культуры. Друг погибшего воина Юрий Терентьев написал, что Ярослав Савченко был тем, кто должен был формировать генетический код нации, кем бы гордились последующие поколения, пишет 24 Канал.

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Ярослав любил жизнь, историю и Украину

В начале полномасштабного вторжения Ярослав Савченко добровольно среди первых включился в ряды самообороны Киева, затем добровольно пошел на передовую. Он был солдатом обслуживания минометного взвода минометной батареи воинской части А7376.

Он погиб 28 апреля от рук российских окупантов вблизи населенного пункта Васюковка Донецкой области,

– рассказали в исполнительном комитете Нетешинский городской совет.

Там добавили, что у Ярослава было безмятежное детство, он учился в местном лицее №3.

"...Влюбленность в ее величество историю – участие в олимпиадах разных уровней, обучение на историческом факультете университета имени Михаила Драгоманова, успешный актер народного студенческого театра "Вавилон", поступление на магистратуру... А дальше война... Она разделила жизнь Ярослава на "до" и "после", – написали в городском совете.

С Героем попрощались в родном Нетишине / Фото исполнительного комитета Нетешинского городского совета

Ярослав Савченко очень сильно любил жизнь, но отдал ее за нас с вами. Искренний и добрый душой украинец, симпатичный, талантливый и умный юноша, любящий сын, брат и надежный друг,

– вспоминают Ярослава в родном городе.

Дворец культуры города Нетишина опубликовал фотографии Ярослава Савченко, который еще в родном городе был перспективным актером.

"Ярослав, мы будем всегда помнить тебя веселым и неугомонным, талантливым и перспективным актером народного театра-студии "Маски", – написали о Ярославе.

Каким был Ярослав Савченко до войны: смотрите видео

Во Дворце культуры отметили, что горды, что имели возможность быть с ним на одной сцене.

"Гордимся, что знали тебя, Герою. Светлая память и Царство Небесное. Почивай с миром", – написали земляки военного.

Похоронили бойца на сельском кладбище в Бугрине Ровенской области.

Ярослав был одним из тех, кто должен был формировать генетический код нации

Друг погибшего воина Юрий Терентьев вспомнил, что как только началась полномасштабная война, Ярослав вместе с другом, несмотря на свой молодой возраст, актерское призвание и художественную душу, пошли оборонять Украину.

Парень вспомнил, что они вместе ходили на дежурство, вместе опаздывали на утреннюю тренировку. За время знакомства стали одной семьей.

О Ярике остались только теплые и хорошие воспоминания. Начитанный, ответственный, преданный, настойчивый и жизнерадостный. Никогда не терпел несправедливости и все, что не нравилось, говорил в глаза. Отстаивал свои принципы, несмотря ни на что. Он был тем, кто должен был формировать генетический код нации, которым бы гордились следующие поколения,

– написал Терентьев.

Он добавил, что всем, кто его знал, будет не хватать Ярослава. Он всегда останется в сердце.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным, коллегам и собратьям погибшего. Вечная память Герою!