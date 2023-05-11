Военный участвовал в штурме российских позиций. Он был добровольцем.
Важно На Востоке погиб французский журналист: ранее сеть облетело видео, где он спасает ежа
Что известно о погибшем воине
Тарас Дмитренко был военным штурмового батальона 3 ОШБр. Он встал на защиту Украины добровольно в первый день полномасштабного вторжения России.
Воин мужественно выполнял боевые задания в Запорожской, Херсонской и Донецкой областях. Но, к сожалению, он погиб.
Война против мордвы стала смыслом его жизни. И мы закончим твое дело! Жив – навсегда жив и навсегда в строю! Честь рыцарю!
– отметил собрат погибшего воина Даниил Возный.
Погибший Тарас Дмитренко / фото Даниил Возный
Болезненные потери украинцев на фронте
- В Киеве 1 мая попрощались с добровольцем Александром Бондаренко, ранее работавшим журналистом BBC. Он погиб под Кременной.
- На Востоке погиб журналист из Франции Арман Солдин. Его жизнь унес ракетный обстрел со стороны россиян.
- 6 мая в бою с врагом погиб Андрей Марков из села Хутор-Будилов Снятинской громады. Жизнь защитника оборвалась вблизи Бахмута. Павшему воину было всего 42 года.
- Также погиб Алексей Титаренко, защищая Украину от российских оккупантов. В Офисе Президента герой занимал должность главного консультанта Директората по внутренней и гуманитарной политике.