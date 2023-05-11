Военный участвовал в штурме российских позиций. Он был добровольцем.

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Что известно о погибшем воине

Тарас Дмитренко был военным штурмового батальона 3 ОШБр. Он встал на защиту Украины добровольно в первый день полномасштабного вторжения России.

Воин мужественно выполнял боевые задания в Запорожской, Херсонской и Донецкой областях. Но, к сожалению, он погиб.

Война против мордвы стала смыслом его жизни. И мы закончим твое дело! Жив – навсегда жив и навсегда в строю! Честь рыцарю!

– отметил собрат погибшего воина Даниил Возный.



Погибший Тарас Дмитренко / фото Даниил Возный

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным, коллегам и собратьям погибшего. Вечная память Герою!

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